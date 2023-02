“Oltre ad attaccare il Pd per il caso Cospito, il centro destra ci può spiegare il senso delle visite che i suoi facevano in carcere a Totò Cuffaro? Perché se è una prerogativa dei parlamentari lo è per tutti, non solo di chi sta in maggioranza”, così su Twitter l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti che posta un articolo del 2015 sulla vicenda dei 41 indagati per favoreggiamento a Cosa Nostra.