“Lo Stato c’è e sta facendo sentire forte la sua presenza in Puglia, portando a compimento due operazioni rilevantissime: una a Brindisi nei giorni scorsi ed una a Taranto oggi. Un impegno incessante per mettere all’angolo la criminalità organizzata. Per questo, sento il dovere di ringraziare chi ogni giorno esercita il più alto spirito di servizio nei confronti del Paese, tenendo alta la bandiera della legalità. Spesso in silenzio e tra mille difficoltà, i magistrati e le forze dell’ordine sono in prima linea e in questo periodo stanno scardinando sistemi incancreniti che minacciano il nostro tessuto socio-economico. A tutti loro va la nostra più sincera gratitudine ed anche i complimenti per il grande lavoro svolto e che continueranno a svolgere per garantire la sicurezza dei cittadini”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D'Attis, commissario regionale di Forza Italia in Puglia