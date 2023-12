"Oggi in Calabria lo Stato cancella con decisione i simboli della'ndrangheta con la demolizione dell'ecomostro di Melissa (Crotone), un ex mobilificio realizzato dalla mafia circa 40 anni fa. Non posso che plaudere all'operato del presidente Roberto Occhiuto per una giornata che segna lo stacco culturale tra le istituzioni e le organizzazioni criminali e conferma la forza della legalità contro ogni forma di sopraffazione. C'è una rivoluzione da compiere e in questo periodo lo Stato sta mostrando una straordinaria determinazione nella difesa dei valori fondamentali della nostra società. Bene così".