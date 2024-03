“È vergognoso l’atteggiamento della sinistra che, invece di combattere la criminalità organizzata, per motivi evidentemente di bandiera preferisce attaccare chi - come il ministro Piantedosi - sta facendo guerra alla malavita. Ma quale atto politico? Si tratta di un atto propedeutico: la nomina di una commissione chiamata, dopo l’esame della documentazione, a verificare l’ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale di Bari dopo l’inchiesta sul voto di scambio, non è una scelta politica ma necessaria. Abbiamo il dovere di fare chiarezza e verificare se davvero esistono eventuali connessioni tra la sinistra pugliese e gli ambienti criminali. Se, come sostiene il Pd, è tutto regolare non capisco perché tanta preoccupazione. Voglio ricordare, a chi fa della dietrologia parlando di ‘sabotaggio elettorale’, che dall'inizio di questo governo sono stati sciolti 15 Comuni di cui quattro di centrodestra, tre di centrosinistra e otto di liste civiche. Negli ultimi anni sono state nominate commissioni di accesso a Roma, Foggia, Reggio Calabria e in moltissimi altri comuni. Le chiacchiere stanno a zero”.

Così in una nota il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama.