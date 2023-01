“L’uso alimentare di farine prodotte da insetti è sostenuto da lobby e multinazionali che vogliono spazzare via l'economia rurale italiana e uniformare la dieta della popolazione mondiale. La tutela dell'ambiente e la lotta alla fame sono comode scuse. Quello che ieri sembrava impossibile oggi è realtà: stanno convincendo la gente a mangiare grilli. La Commissione europea ha recentemente autorizzato un’azienda con sede non a caso in Asia, precisamente in Vietnam, la Cricket One Co. Ltd, a commercializzare la polvere parzialmente sgrassata ottenuta da Acheta domesticus (grillo domestico) per realizzare pane, panini multicereali, cracker, grissini, e prodotti sostitutivi del latte e della carne. Cosa possiamo fare per fermare questa follia? Anzitutto scegliendo di mangiare italiano! Sosteniamo le nostre imprese agricole, gli allevatori e diciamo no alla grande bugia di chi ci vuole tutti uguali e più poveri”.

Lo dichiara l’europarlamentare leghista, Paola Ghidoni.