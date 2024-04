"I dati sull'export italiano definiscono un protagonismo di grande portata nel mercato globale. Il nostro Paese infatti, grazie all'impegno, alla dedizione e ai percorsi di innovazione dei suoi imprenditori e dei lavoratori, si attesta al quinto posto mondiale per le esportazioni. Un traguardo, questo, che costituisce la testimonianza tangibile della qualità e dell'unicità dei prodotti italiani. In questo quadro, è doveroso riconoscere il contributo decisivo delle donne e degli uomini che, giorno dopo giorno, con i loro sforzi garantiscono appetibilità e gradimento del Made in Italy in tutto il mondo.

Questi dati fissano una missione per il legislatore e per chi è al governo: continuare a promuovere la cooperazione e il libero scambio internazionale; contrapporci a ogni tendenza isolazionista, rafforzando la nostra posizione nel panorama internazionale. Accanto a questo, è necessario sensibilizzare i nostri partner europei e le istituzioni sovranazionali a implementare gli sforzi contro la contraffazione, che costituisce un freno alla competitività delle nostre produzioni". Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.