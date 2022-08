Liste depositate anche per il Movimento Cinque Stelle piemontese, primo, questa mattina, a varcare la soglia del Tribunale di Torino. Nessuna sorpresa per i listini plurinominali, in larga misura già noti e determinati dall'esito delle cosiddette "parlamentarie": sarà Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, a guidare la pattuglia pentastellata per la Camera sia in Piemonte 1 che in Piemonte 2, mentre al Senato in Piemonte 1 sarà capolista Elisa Pirro, senatrice uscente, e in Piemonte 2 il senatore uscente Ettore Licheri.