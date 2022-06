“Il Movimento 5 Stelle è un partito finito. Non discutono se Crimea e Donbass devono rimanere in Ucraina, loro discutono se la Taverna e Toninelli devono rimanere in Parlamento. Toninelli non sa neanche dove sia il Donbass, pensa sia un prete spagnolo". Così Matteo Renzi a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. Il leader di Italia Viva ne ha anche per Di Maio: “È quello che mi ha fatto la guerra sulle trivelle. Se avessimo fatto quello che volevamo fare noi, oggi avremmo meno problemi col gas".