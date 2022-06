“Il crescente nervosismo di Giuseppe Conte e del M5S contro il governo Draghi, nato da una semplice intervista, è una mina sulla stabilità necessaria all’Italia in questi ultimi mesi di legislatura. Credo che dai 5 stelle arrivi un messaggio chiaro al Pd, in tema di alleanze nulla deve essere dato per scontato. Le intese per il ’23 si devono fare sulla base di una condivisione di posizioni in politica interna ed internazionale”. Lo afferma il senatore dem Andrea Marcucci