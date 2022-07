"Prima della conferenza stampa di Draghi, il Movimento 5 stelle era più verso l'uscita dal Governo. Ora aspettiamo. Ho registrato la dichiarazione del premier sul fatto che senza il M5S non esiste più il Governo. Ma non basta. Le parole sono una cosa, i fatti sono un'altra. Va capito se come Movimento riusciamo a incidere davvero, con i nostri temi, non col ricatto di starci sennò cade il governo".

Così, oggi su la Repubblica, Roberta Lombardi, coordinatrice nazionale degli enti locali del Movimento 5 Stelle e Assessora della regione Lazio con Nicola Zingaretti.

"Molti parlamentari del Movimento 5 Stelle chiedono di riflettere se abbia senso stare ancora al governo. Se si arriverà a questa decisione, credo sia normale che si decida arretraverso un voto online. Così come abbiamo aderito a questo governo interpellando la base. Uno vale uno, per noi" ha aggiunto.