“Il Movimento 5 Stelle cambia. Abbiamo un grande progetto da realizzare, con Giuseppe Conte alla guida per modernizzare l’Italia. Lotta alla corruzione, tutela dell’ambiente, etica pubblica, democrazia diretta: sono solo alcuni dei pilastri su cui stiamo ricostruendo il Movimento. Il nostro impegno dovrà sintonizzarsi con un mondo che cambia sempre più velocemente. E noi vogliamo dire la nostra: siamo pronti, pieni di energia ed entusiasmo. Ma abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno che tu sia dalla nostra parte. Da oggi è possibile iscriversi al MoVimento 5 Stelle: da oggi puoi scrivere anche tu una nuova pagina di questa storia. Il MoVimento è la tua casa, la forza politica che ha riscritto la storia del Paese e che in pochissimi anni ha abbattuto privilegi e costi della politica, diminuito il numero dei Parlamentari e donato ai cittadini oltre 117 milioni di euro provenienti dal taglio degli stipendi dei nostri portavoce. Ci stiamo riossigenando, rigenerando, rilanciando. Abbiamo tante nuove idee e un grande progetto da realizzare insieme. Se vuoi far parte della grande famiglia del nuovo Movimento, aiutaci, sostieni le nostre idee e le nostre battaglie. Contribuisci anche tu al nuovo corso del Movimento, diventa parte attiva di questa grande comunità che vuole cambiare le cose, scegli attraverso la democrazia diretta il futuro del tuo Paese. Insieme siamo il Movimento!”. Così si legge su un post pubblicato sul sito del MoVimento 5 Stelle.