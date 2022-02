"C'è un dualismo per alcuni versi quasi irriducibile tra il Presidente del Movimento, Giuseppe Conte, e il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il tutto condito da vicende paradossali quali sono quelle accadute negli ultimi giorni". Lo ha dichiarato Massimo Giannini, direttore 'La Stampa', in collegamento con 'Che tempo che fa' in onda questa sera su Rai3 commentando le situazioni intestine all'interno del M5S.