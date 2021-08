“Il Movimento 5 Stelle ha in Giuseppe Conte un Presidente autorevole, generoso e amato dagli italiani. Siamo certi che, così come dimostrato durante i governi da lui presieduti, le politiche di sviluppo del Sud Italia saranno una priorità assoluta della sua azione politica e di quella di tutto il Movimento 5 Stelle proiettato verso il 2050. È infatti proprio grazie all’ex Presidente del Consiglio che al Sud arriveranno nei prossimi anni ben 80 miliardi di euro di fondi europei, una somma pari al 40% delle risorse attivate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questi investimenti consentiranno alle Regioni del Meridione e a quelle delle due Isole, Sicilia e Sardegna, di recuperare quel gap infrastrutturale e di sviluppo che da decenni soffoca le potenzialità della nostra Italia ed è una delle principali cause dell’emigrazione e dello spopolamento di interi territori. Con Conte il Sud diventerà la locomotiva d’Italia”, cosi in una nota congiunta Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma e Dino Giarrusso, europarlamentari del Movimento 5 Stelle eletti nelle circoscrizioni Sud e Isole.