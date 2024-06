"Se il Movimento 5 Stelle di Conte è progressista o meno dipende da cosa intendono progressista. Penso che oggi quella forza politica non abbia alternative: deve stare nel campo progressista, ma ci deve stare veramente. Più che essere contro il governo deve disegnare un'idea di Paese, perché i voti non si sommano mai: non basta mettere insieme i voti di tutti i partiti che si ritengono progressisti per costruire il campo progressista.

Anche gli elettori del Movimento se non vedono una proposta organica per il Paese potrebbero non votarlo più; anzi, hanno già iniziato a farlo. Devo dire che, rispetto a Conte, Schlein prima di tutto non ha responsabilità riguardo la caduta del governo Draghi e quindi alla divisione del centrosinistra nel 2022, e mi sembra che provi in tutti i modi a comporre questo campo progressista; e visti i dati delle europee gli elettori la stanno premiando". Lo ha detto Luigi Di Maio, ex capo politico del M5s, a 'Tagadà' su La7.