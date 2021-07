Luigi Di Maio confida nella leadership di Giuseppe Conte per rilanciare il M5s. "Il Movimento 5 Stelle ha una guida forte e sta pianificando una nuova fase. Confido molto in Giuseppe Conte, ha la mia totale fiducia e dobbiamo lavorare tutti insieme per rafforzare la sua leadership", ha affermato il ministro degli Esteri, aggiungendo che "sulla riforma della giustizia sostengo il lavoro che sta portando avanti Conte e sono certo che troverà una soluzione all'altezza delle nostre aspirazioni".