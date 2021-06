Giuseppe Conte ha le idee chiare a prescindere dalla permanenza nel Movimento 5 Stelle per cui il suo progetto politico "non resterà chiuso nel cassetto". Poi si è soffermato sulla rottura con Beppe Grillo: "Io ho sempre rispettato e continuerò a rispettare Beppe Grillo, gli chiedo solo di non dire falsità sul mio conto e sul mio operato".