La comunicazione del Movimento 5 Stelle in Tv e nei telegiornali sarà affidata ai cinque vicepresidenti (Mario Turco, Paola Taverna, Alessandra Todde, Riccardo Ricciardi e Michele Gubitosa). È la decisione di Giuseppe Conte che, secondo quanto riportato dall’Adnkronos, ha come obiettivo quello di rendere al pubblico un messaggio chiaro e unitario in vista di appuntamenti importanti come l’approvazione della legge di bilancio e l’elezione del Presidente della Repubblica.