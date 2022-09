"La narrazione del Movimento 5 Stelle partito del Sud che è stato votato solo per il reddito di cittadinanza è una narrazione non veritiera. Abbiamo avuto risultati a doppia cifra anche in alcune regioni del Nord, come il Piemonte. La verità è che al Sud ci sono maggiori divari sociali e maggiore difficoltà nell'accesso ai servizi pubblici. E noi abbiamo presentato un programma e temi progressisti che rispondono alla necessità di colmare questi divari. La gente lo ha capito ed ha riconosciuto in noi una forza politica di cui potersi fidare".

Così, in una nota, la senatrice del Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone.

"Il reddito di cittadinanza è una misura che esiste in tutta l'Europa ed aiuta i fragili in tutta Italia, al Sud di più perché qui il tasso da fragilità è più alto da sempre. Ma abbiamo attuato tante misure che sicuramente non si può dire siano per una sola parte di Paese, a partire dal Superbonus, che ha fatto ripartire l'economia da Nord a Sud" ha aggiunto e concluso.