"Paola Taverna, Alessandra Todde, Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi e Mario Turco sono ufficialmente i vicepresidenti del MoVimento 5 Stelle. Insieme alla loro designazione i nostri iscritti hanno accolto anche le proposte per i componenti dei nuovi comitati politici. A tutti loro vanno i miei migliori auguri. Il lavoro che li attende è di grande importanza e so che lo svolgeranno con entusiasmo e spirito di servizio. Ancora una volta le nostre scelte si realizzano grazie al coinvolgimento degli iscritti del Movimento 5 Stelle. Da oggi è pienamente operativa la nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle voluta da Giuseppe Conte, attraverso la quale daremo forma e sostanza al nostro nuovo corso. La priorità resta quella di dare voce alle istanze dei cittadini, costruendo l’agenda politica dell’Italia per i prossimi anni".

Così in una nota Mariolina Castellone, capogruppo M5S al Senato.