"L'attacco di Musumeci a Conte e al reddito di cittadinanza è indegno, come indegna è stata gran parte della sua attività da governatore che ha fallito pure le principali riforme strombazzate in campagna elettorale, in primis quella sui rifiuti, che per colpa sua in Sicilia continua ad essere una costante emergenza. Che il suo governo sia stato un fallimento è un dato di fatto". Lo ha dichiarato Antonio De Luca, capogruppo del M5s all'Ars, controbattendo alle accuse rivolte da Musumeci a Conte e al Rdc durante il decimo anniversario della nascita di Fratelli d'Italia.