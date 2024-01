"Dal primo giorno del conflitto, l'Italia si è schierata al fianco di Israele e nelle fasi immediatamente successive alle operazioni militari a Gaza è stata avviata l'iniziativa umanitaria a favore della popolazione palestinese, con la partenza della nave Vulcano con capacità mediche avanzate. Il C130 dell'Aeronautica Militare partito dall'Egitto ed arrivato a Ciampino ha portato in Italia 11 bambini palestinesi feriti a Ciampino che saranno curati a Firenze, Bologna, Genova e a Roma. C'è una ipotesi di progetto per curare 100 bambini palestinesi, vittime innocenti di questo terribile conflitto: un messaggio di speranza e la volontà del nostro Paese di rendersi parte attiva in una vicenda drammatica iniziata con le barbarie di Hamas il 7 Ottobre".

Lo ha detto Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, intervenendo a Tgcom24.