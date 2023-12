"Nonostante ci troviamo saldamente all'opposizione e continuiamo a vedere tutti gli errori che ogni giorno si susseguono, non faremo distinguo sull'invio delle navi militari appreso con un tweet perché per noi è più importante prestare aiuti umanitari e salvaguardare la sicurezza anche dei nostri militari impegnati in quell'area ma chiediamo un maggiore impegno nell'intervento diplomatico. Invece l'Italia è grande assente".

Lo ha dichiarato la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo in Aula dopo l'informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli aiuti umanitari in Medio Oriente.

"A due mesi dall'attacco di Hamas in Parlamento c'è chi, come Fratoianni, si concentra su quello che succede oggi a Gaza e non su quello che l'ha scaturito il 7 ottobre. Donne e uomini assassinati non perché israeliani, ma in quanto ebrei. Oggi Israele sta difendendo il proprio diritto ad esistere, ma – sottolinea - anche la nostra libertà e la nostra sicurezza, non possiamo non vederlo. Il nostro compito è tenere viva la speranza che ci possa essere una pace duratura, la soluzione dei due popoli e due stati, ma dovremo arrivarci con la distruzione di Hamas, vero nemico del popolo palestinese, e – ha concluso - percorrendo la faticosa strada della diplomazia e della politica".