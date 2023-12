"La partecipazione dell'Italia alla coalizione di dieci nazioni, promossa dagli Stati Uniti, contro gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso è un segnale che il nostro Paese è impegnato alla lotta contro ogni forma di terrorismo e a difesa del principio fondamentale della libertà di navigazione. Gli Houthi agiscono sostenuti dal Regime iraniano per colpire Israele e destabilizzare il Medio Oriente. Sono positivi gli annunci dell'Unione Europea per una cooperazione internazionale e regionale rafforzata ma, ancora una volta, Bruxelles si dimostra indecisa ad agire con prontezza e coraggio. I cittadini europei si aspettano azioni concrete e all'altezza della situazione. Gli attacchi nel Mar Rosso riguardano direttamente l'Europa, i suoi valori e la sua economia. E' necessario che vangano adattati meccanismi e iniziative preesistenti in quell'area per affrontare la minaccia degli Houthi. Attraverso il Mar Rosso passano le forniture energetiche europee, come petrolio e gasolio, ma anche prodotti alimentari, ad esempio olio di palma e grano. Una nuova crisi energetica per l'Europa e una nuova crisi globale alimentare potrebbero sortire effetti devastanti."

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega – Gruppo Identità e Democrazia, componente della Commissione per gli Affari esteri e della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa.