“Se vogliamo tutelare il lupo è fondamentale appurarne le reali responsabilità nei confronti degli attacchi agli allevamenti zootecnici, ad oggi troppo spesso attribuite a tali specie ma in realtà causate da canidi inselvatichiti: esemplari comunque molto pericolosi e che non possono essere paragonati a semplici cani randagi. Vanno poi previsti strumenti efficaci di prevenzione e risorse adeguate per sostenere le aziende coinvolte. Tutto il resto è solo sterile polemica ideologica”. È quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

“Anche in questo settore il governo è totalmente incapace di proporre interventi concreti e risolutivi: non c’è quindi da stupirsi se la Lega, in una interrogazione parlamentare, chiede oggi soltanto di riaprire la caccia ai lupi arrivando addirittura ad auspicarne la declassificazione da specie protetta”, conclude Marco Simiani.