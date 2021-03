“Il lupo rappresenta un pericolo per colture, animali ma anche per gli esseri umani e bisogna intervenire al più presto anche a livello europeo. In Veneto, dal 2017 al 2020, le predazioni dei lupi sono state 868, in particolare nelle province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno. Gli attacchi stanno provocando non solo gravi danni economici agli allevatori e agli agricoltori ma favoriscono anche il fenomeno dell’abbandono delle zone montane da parte dei malghesi. Inoltre, la forte presenza del lupo, non solo in Veneto ma anche in Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, è dimostrata dagli avvistamenti perfino nei centri abitati. Il che significa che in pericolo sono perfino gli esseri umani. Serve quindi un intervento anche da parte della Commissione europea: ulteriori strumenti finanziari a sostegno di allevatori e agricoltori e risarcimento dei danni diretti ed indiretti derivanti dalle predazioni”.

Così il deputato trevigiano della Lega Gianantonio Da Re, firmatario dell’interrogazione alla Comunità europea sul fenomeno delle predazioni da parte dei lupi in Veneto.