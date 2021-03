“Come è possibile che a ogni segnale di apertura corrisponda nel giro di poche ore una presa di posizione del Comitato tecnico scientifico che drammatizza la situazione e dice che altro che riaprire, bisogna chiudere di più? Ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi prima al Senato e poi alla Camera dei deputati ha detto testualmente: ‘Mentre la campagna di vaccinazione prosegue è bene cominciare e pensare e a pianificare le riaperture. Noi stiamo guardando attentamente i dati sui contagi ma, se la situazione epidemiologica lo permette, cominceremo a riaprire la scuola in primis. E cominceremo a riaprire le scuole primarie e la scuola dell’infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo subito dopo Pasqua’. C’è molta cautela, ma il segnale è inequivocabile, e non è basato su una vaga speranza ma sul fatto che ‘stiamo guardando attentamente i dati’. Bene. Questa mattina leggiamo invece che il CTS vuole bandire la zona gialla per almeno un altro mese, fino al 3 maggio. Il messaggio che viene fatto filtrare è che gli ‘scienziati’ considerano pericoloso riaprire dopo la Pasqua. Urge un altro mese di quasi lockdown, in arancione, arancione scuro o rosso. Delle due l’uno, o Draghi consulta dei dati diversi da quelli del CTS, o c’è in atto una sfida che non pare solo scientifica giocata sulla pelle degli studenti, delle loro famiglie, degli operatori economici, in nome di un mantra mai dimostrato: prima mettiamo in assoluta sicurezza la salute, poi pensiamo al resto. L’approccio di Draghi sembra diverso: le riaperture vanno pianificate già ora, mentre prosegue la campagna vaccinale, non dopo, dobbiamo farlo ‘per la salute dei cittadini, per l’istruzione dei nostri figli, e per la ripresa dell’economia’, ‘per compensare i ritardi di questi mesi’ ha detto Draghi. A chi giova questo continuo controcanto?”. Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia.