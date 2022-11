Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia e capo politico con Noi moderati, interviene nel corso di Non Stop News con Enrico Galletti, Barbara Sala e Massimo Lo Nigro per discutere dei provvedimenti della manovra economica.

Sull’apertura di Calenda alla Meloni, il ministro Lupi dichiara: “Dobbiamo smetterla di rincorrere le mosse tattiche e andare alla sostanza della politica e delle responsabilità. Meloni e il centrodestra sono chiamati a governare, Calenda e Renzi sono chiamati a fare opposizione. Se questa opposizione è fatta in modo costruttivo che ben venga. Il centrodestra ha un programma e la gente che ci ha votato chiede serietà e concretezza, Renzi e Calenda facciano i giochi che vogliono perché non c’è un problema di maggioranza. Noi del Governo ci confrontiamo sui provvedimenti da intraprendere. Ognuno deve dare il proprio contributo in base alla propria sensibilità”.

Sui pagamenti elettronici e sul tetto ai sessanta euro Lupi dice: “Noi facciamo politica e non rincorriamo queste cose. L’Unione Europea non rincorre questo tipo di decisioni. È una scelta legittima all’interno delle regole europee. Era nei nostri programmi del centro destra e l’abbiamo fatto ma non è una priorità. La scelta è portare il limite dei contanti alla media europea. L’evasione va combattuta ma non considerando gli italiani come se fossero tutti evasori bensì combattere solo quelli che evadono. La maggioranza degli italiani ci ha votato perché lavorassimo con coerenza. Leggeremo con attenzione la legge di stabilità e prenderemo in considerazione tutti i suggerimenti che arrivano dalle associazioni di categoria. I provvedimenti presi sono importanti, dobbiamo concentrare le risorse”.