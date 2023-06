Lunedì 19 giugno, alle ore 10.00, presso THE HUB L-Venture in via Marsala, 29/H, a Roma, si terrà il 1° Congresso nazionale UGL Rider 2023, Viaggio nel futuro – Verso il rinnovo del CCNL.

Il Congresso si aprirà alle ore 10.30 con gli Adempimenti Statutari e la Nomina della Presidenza. A seguire il saluto del Segretario UTL di Roma, Ermenegildo Rossi, e la relazione del Segretario UGL Rider, Vincenzo Abbrescia.

Alle ore 11.00 ci sarà il saluto degli ospiti: Senatore Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Onorevole Marta Schifone, Componente XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati; Dott. Giuseppe Schiboni, Assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Regione Lazio. A seguire un saluto dei rappresentanti dell’associazione Datoriale AssoDelivery e dei rappresentanti per le piattaforme Digitali Deliveroo – Glovo.

Le conclusioni saranno affidate a Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL.

Dopo una breve pausa, i lavori riprenderanno alle ore 14.30 con gli interventi dei delegati.

Alle ore 15.30 ci sarà l’elezione del Segretario UGL Rider e degli organi collegati e alle ore 16.00 l’intervento conclusivo del Segretario eletto.