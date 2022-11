"Il Governo è dalla parte delle famiglie e delle imprese. Con la manovra finanziaria, che mette sul piatto oltre 30mld, andiamo verso la direzione giusta, riducendo la pressione fiscale. Niente chiacchiere, ma fatti, come promesso da Fratelli d'Italia e dal presidente Meloni in campagna elettorale". Lo ha affermato Ylenja Lucaselli, deputata e capogruppo in commissione Bilancio di Fratelli d'Italia.