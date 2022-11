"Assistiamo ad un altro “vorrei ma non posso” del Governo sui temi sociali a fronte dell’impatto del cari bollette e dell’inflazione sui più fragili. Per far fronte all’emergenza energetica, nel decreto Aiuti quater il Governo vuole ampliare la platea dei beneficiari anche alle ex Ipab, ma si dimentica, invece, di tutte le strutture non iscritte nel Registro del Runts, così come richiesto dal PD.

In Veneto oltre al danno la beffa. Il sostegno voluto dal ministro leghista Giorgetti non verrà applicato nella Regione governata da Zaia a causa della mancata riforma delle Ipab, e dello status che le renderebbe destinatarie di sostegni, che si attende da tanto e che continua ad essere oggetto di inspiegabili rinvii da parte della Regione Veneto.

Chiediamo al Governo che si attivi affinché la Regione colmi questa grave lacuna che grava sulle ipab venete e al contempo presenteremo un emendamento per dare anche agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza gli aiuti vitali al loro funzionamento”.

Così in una nota congiunta i senatori Beatrice Lorenzin, vicepresidente del Gruppo Pd e Andrea Martella segretario regionale Pd del Veneto.