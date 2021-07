" Salvini, 48 anni , leader della lega, non si è ancora vaccinato.

Claudio Borghi, autorevole esponente della Lega, protagonista di una battaglia parlamentare per abolire l’obbligo vaccinale per i sanitari; battaglia che ovviamente ha perso.

La Lega che dall’inizio è stata protagonista di una serie di azioni propagandistiche, per il gusto di anticipare l’anticipazione. Anticipare di una settimana l’apertura dei ristoranti, due settimane per mascherine all’aperto, per mettersi medaglie al petto e incurante di lasciare passare il messaggio che la pandemia era finita.

Nel frattempo la battaglia è diventata quella di aprire le discoteche, ma arricchendola di un elemento totalmente contrario a ciò che sostiene la scienza: niente vaccini per gli under 40. Sullo stesso ponte del Titanic ballano i rappresentanti di Fratelli d’Italia con la Meloni e Lollobrigida fieramente schierati: no a vaccini under 40; e tutti in discoteca.

Una tempesta perfetta per la variante delle varianti in salsa verde-nera., che hanno un grande sogno da realizzare per l’Italia: Afterhours nei centri anziani, e i nonni in fila al billioner !

Sembrano stiano replicando il copione dello scorso anno: strizzano l’occhio ai no vax cavalcando le paure, per poi di fronte all’inevitabile conseguenza di questi atteggiamenti folli, gridare contro gli “incapaci” per le nuove chiusure, vera rovina di ristoratori e albergatori, prime vittime di questo delirio mascherato da difesa della libertà.

Lasciamo al delirio social chi è senza memoria, vacciniamoci e usiamo con intelligenza il green pass, i tamponi, le terapie. Insomma gestiamo questo virus e non facciamoci gestire da lui!" lo dichiara Beatrice Lorenzin, deputata Pd ed ex ministro della Salute