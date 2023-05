"Oggi si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere, figura professionale cardine del sistema sanitario nazionale, fondamenta per la salute di tutti.

Eppure oggi gli infermieri non sono considerati come meritano, non sono pagati adeguatamente, sono stressati e spesso anche vittime di aggressioni.

In occasione della loro giornata impegniamoci tutti affinché si investa convintamente nelle professioni sanitarie, tutte, per consentire a infermieri, medici e operatori sanitari di lavorare al meglio, per rendere queste professioni di nuovo attrattive, non solo pagandole adeguatamente, ma anche attivando percorsi di crescita professionale.

Grazie a tutti gli infermieri per il preziosissimo lavoro che svolgono quotidianamente e per il loro ruolo fondamentale nella società”. Così la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin.