"In un’epoca in cui le politiche europee sono sempre più rilevanti per la vita delle collettività nazionali, appare antistorico eliminare le commissioni parlamentari ad esse dedicate, introdotta nel 2003 proprio per venire incontro alle esigenze del nuovo scenario istituzionale europeo. Uno scenario che oggi, visto l’accresciuto impatto della legislazione europea nella vita quotidiana dei nostri cittadini, richiede di rafforzare e non di indebolire le istituzioni parlamentari nazionali”.

Così Pietro Lorefice, senatore e capogruppo M5S nella Commissione Politiche europee di Palazzo Madama.