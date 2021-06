Pierluigi Lopalco, assessore alla Salute della Regione Puglia, ha parlato ai microfoni di 24 Mattino. "OpenDay AstraZeneca? Questa è una campagna molto complicata, quando si usa un vaccino bisogna ragionare in termini di costi-benefici, per questo ci voleva più chiarezza su questo vaccino. EMA ha detto: AstraZeneca si può usare da 18 anni in su, EMA non ha mai dato indicazioni diverse. Man mano che andiamo avanti, però, vediamo questi casi avversi rari. Abbiamo alternative? Si, fermiamoci e ragioniamo. La domanda chiave è: se noi accantoniamo AstraZeneca, la campagna vaccinale può andare avanti? Per OpenDay dei maturandi abbiamo usato solo Pfizer, abbiamo usato la gran parte di AstraZeneca per gli over 60. La decisione su AstraZeneca è politica. Ci serve una tabella con tutti i rischi di eventi avversi. In ogni farmaco il rischio c'è, la scienza deve indicare la via ma poi la politica deve ingranare la marcia e andare. Seconda dose? Aspettiamo decisione del CTS su AstraZeneca, è ovvio che se questo vaccino sarà messo da parte ci sarà un inevitabile rallentamento della campagna vaccinale".