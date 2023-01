“Il candidato Majorino, sconosciuto alla maggioranza dei lombardi, sta cercando in ogni modo di farsi notare con banalità di ogni tipo. La sua alleanza con i grillini non sta smuovendo per niente la sua campagna priva di contenuti e concentrata solo su sterili insulti al presidente Fontana.

Il suo “laboratorio lombardo” è solo un’alleanza di comodo tenuta in piedi dall’ideologia del “no a tutto” e da proposte da centri sociali. Invece di regalarci quotidianamente assurdità su Salvini dovrebbe spiegarci, in maniera chiara per una volta, lo scandalo dei rapporti tra sinistra e Qatar su cui in queste settimane è sembrato palesemente imbarazzato”.

Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e commissario della Lega a Milano.