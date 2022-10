Sono passate due settimane da quando il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, "ha dichiarato che il rapporto di fiducia con Letizia Moratti si è incrinato e che prima di assumere le decisioni, avrebbe sentito i leader nazionali. La risposta non gli è ancora arrivata. Dobbiamo pensare ai capipartito della destra, perché il centro ormai lo hanno perso per strada, della Lombardia non interessi granché?". Lo ha affermato Fabio Pizzul, capogruppo dem in Regione. Ogni giorno che passa diminuisce la credibilità di Fontana, sottolinea il dem, "lui si è sfiduciato apertamente dalla sua voce".