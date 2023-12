"Molte associazioni in queste ore stanno denunciando l'impatto tragico della delibera adottata il 28 dicembre dalla Giunta lombarda, che interviene sulle misure di sostegno alla disabilità gravissima e grave, supportate con le risorse statali del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e con risorse regionali.

Secondo le stime di AISLA, ad esempio, a causa di tale delibera, dal giugno 2024, persone con disabilità gravissima assistite "solo" dal caregiver familiare vedranno ridursi l'attuale sussidio da 650 a 400 euro. mensili, mentre quelle in una condizione di dipendenza vitale da 900 a 700 euro al mese".

Così, in una nota Lisa Noja, capogruppo di Italia Viva-Azione in Regione Lombardia, componente delle commissioni sanità e politiche sociali.

"I tagli vengono motivati sostenendo un aumento dell'offerta di servizi sociali integrativi dei Comuni previsto dal nuovo Piano Nazionale sulle non autosufficienze. Piano da finanziare, appunto, con la diminuzione dei contributi economici diretti.

Una bella mozione di intenti sulla carta, totalmente distaccata dalla realtà, posto che è assolutamente impossibile che, con così poche risorse e in così poco tempo, sia fattibile questa sostituzione. Il risultato, in realtà, sarà semplicemente una diminuzione di quel poco, e assolutamente insufficiente aiuto ricevuto da persone con disabilità molto grave.

I servizi - prosegue Noja- vanno senz'altro potenziati, ma pensare di arrivarci facendone pagare il prezzo a chi, già oggi, non è supportato a dovere per svolgere attività basilari, come quelle legate alla cura igienico-personale quotidiana, è inaccettabile".

"Ci opporremo in tutti modi e pretenderemo che il Governo assicuri a livello nazionale i finanziamenti necessari per evitare questi effetti paradossali e che Regione Lombardia, nel frattempo, integri i fondi mancanti con risorse proprie. Cominceremo subito chiedendo agli assessorati competenti di venire a spiegare in aula come intendono intervenire per evitare questo disastro. Altro che eccellenza lombarda: qui siamo all'ennesimo scandalo lombardo", conclude.