"Il centrodestra non c'è più. Lo si è visto anche con i primi provvedimenti del governo. Questa è una destra che, a furia di alzare muri, ci chiude tutti in un recinto". Così Letizia Moratti parla della scelta di candidarsi in Lombardia con il Terzo Polo in un'intervista a La Repubblica. "Ci vuole un approccio nuovo, una sintesi innovativa tra riformismo e pragmatismo - prosegue -. Mi rivolgo anche al Partito democratico e a tutte le altre forze politiche che vogliono interpretare questa fase nuova di cambiamento. Ci vuole un approccio nuovo, più laico, una sintesi innovativa tra riformismo e pragmatismo".