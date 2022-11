“Il PD lombardo ha fatto ieri l’Assemblea Regionale e ci siamo detti che la proposta di sostenere Letizia Moratti non sta né in cielo né in terra. Letizia Moratti è una donna di centrodestra, la è stata da sindaco di Milano, la è stata da Vicepresidente della Lombardia, la è stata ancora prima da Presidente della Rai, la è stata nella recente campagna elettorale, dove non ha certo sostenuto altre forze politiche. È impossibile, quindi, per noi sostenere Letizia Moratti”. Lo ha detto il senatore lombardo Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, intervenendo in tv a 7Gold.

“Si cerca di buttare nel nostro campo un problema che non è del centrosinistra: in Lombardia, quando andremo a votare, probabilmente ci saranno due candidati di centrodestra uno contro l’altro, il Presidente e la Vicepresidente di questa giunta e pensare che questo possa essere per noi un problema è sbagliato. - ha spiegato Mirabelli - Per il centrosinistra questa situazione è un’opportunità; il problema può esserci per il centrodestra. Oppure sarà un problema di Calenda e Renzi che dovranno spiegare come mai rompono il fronte dell’opposizione in Lombardia e, improvvisamente, sostengono chi hanno avversato fino a pochi giorni fa. A noi questa situazione consegna il compito di riunire le opposizioni e mettere in campo una proposta alternativa all’attuale governo della Regione, sapendo che la Moratti spacca il centrodestra”.