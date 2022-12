“Da un anno e mezzo stavamo lavorando con tutte le forze che si sono opposte alla pessima gestione di Regione Lombardia da parte del centro destra. Avevamo un tavolo delle opposizioni in cui abbiamo cercato di tenere dentro tutti: Calenda a un certo punto e senza alcuna ragione, non è la prima volta, ha deciso di sfilarsi. Segnalo che il suo consigliere regionale, fino all’ultimo, è stato allineato – pronunciando parole molto dure – contro la Moratti e adesso, improvvisamente, la sostiene. Mi metto nei suoi panni: fino a poco tempo fa gridava contro la riforma sanitaria della Moratti, ora gli tocca sostenerla. Ma al netto di questo abbiamo fatto lo stesso lavoro di raccordo con il M5S e +Europa per dare finalmente alla Lombardia un buon governo.

Ora verificheremo con i consiglieri di +Europa se e perché il programma che stavamo scrivendo insieme non va più bene perché la cosa buona di questo lavoro è stato sempre il confronto continuo e costante sui temi, per ridare dignità e un nuovo governo alla Lombardia dopo la disastrosa gestione di tutti questi anni”. Così ieri sera a Porta a Porta la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.