"Avere oggi tra noi il Governo, nella persona del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ci supporta in maniera concreta e diretta, è importantissimo. In questi anni, tutte le istituzioni e tutti i soggetti, a vario titolo, chiamati in causa hanno fatto quadrato per sostenere la candidatura di Milano. Il fatto che anche il ministro abbia preso in mano in maniera decisa questa candidatura ci rassicura, consentendoci di guardare al futuro con ottimismo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia intervenendo al convegno 'Il nuovo sistema del brevetto unitario: pronti a partire' nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia a Milano.

"I timori vissuti per la paura che si potesse ripetere quanto accaduto per la sede di EMA - ha aggiunto il governatore - oggi sembrano essere spazzati via. Non ci sono dubbi che, sotto ogni punto di vista, Milano e l'Italia, anche in base a quanto previsto dalla documentazione per l'assegnazione della sede, abbiano pieno diritto a ospitare questa realtà".

Attilio Fontana ha infine evidenziato come "la Lombardia sia la regione dove si deposita il maggior numero di brevetti, la sede privilegiata per lo scambio virtuoso fra ricerca, innovazione e industria".

"Occorre difendere questa nostra prerogativa - ha detto poi il presidente Fontana - perché i dati dimostrano che il progresso lombardo è progresso dell'intero Paese".