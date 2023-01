Per la Regione Lombardia “abbiamo indicato, come ci insegna il presidente Berlusconi, pochi obiettivi molto chiari. Sulla sanità, il fiore all’occhiello della regione, possiamo fare ancora di più: i pronto soccorso devono diventare più efficienti e rapidi e dobbiamo abbattere i tempi di attesa per l’erogazione di prestazioni sanitarie. Attenzione, però, perché dall’altra parte c’è chi vuole smantellare alla radice il modello sanitario lombardo, e dobbiamo dire ai cittadini che c’è questo pericolo”. Così Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, a Villa Gernetto, durante la presentazione dei candidati azzurri alle Regionali della Lombardia.

“Sulla sanità abbiamo molto da raccontare, e ancora di più sulle infrastrutture. Forza Italia è il partito del sì alle infrastrutture: gli altri le raccontano, le promettono, noi le realizziamo. Nella sola Lombardia, con quella Legge Obiettivo che, grazie al presidente Berlusconi, ha permesso di realizzare la Tav, è stato possibile costruire tre autostrade, utilizzando solo i finanziamenti privati. Adesso bisogna completare la Pedemontana, l’autostrada più sostenibile del paese, con il modello del Free Flow, il che vuol dire che non ci saranno barriere, nè stop per i pagamenti. Stiamo poi già costruendo l’alta velocità che arriverà a Brescia e si allaccerà a tutto il resto dell’Europa”, ha proseguito. “La partnership pubblico privato e l’apertura al mercato sono modelli che Forza Italia ha portato avanti in questi anni. Il modello di Regione Lombardia che ancora oggi esiste è forse l’esempio più mirabile di quanto i valori di Forza Italia si siano fatti concreti nel benessere dato ai cittadini e nello sviluppo garantito ai territori. Con una intuizione, Silvio Berlusconi nel 1994 inventò il centrodestra, che da allora si è sempre affermato in Lombardia. Tutto questo sarebbe stato possibile senza Forza Italia? No. Tutto questo sarebbe possibile nel futuro senza Forza Italia cardine della coalizione di centrodestra? No. Diamoci da fare, dobbiamo essere all’altezza di questa storia e del presidente Berlusconi”, ha concluso Cattaneo.