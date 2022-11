"Mi aspettavo che il ricorso alle primarie, strumento straordinario di democrazia e partecipazione, venisse accolto con entusiasmo". Ad oggi, invece, "agitando i comunicati di una parte di coalizione che non vuole le primarie, si rinuncia al ruolo di guida che il Pd dovrebbe avere e si chiede a rappresentanti di coalizione di scegliere non si sa bene se a maggioranza o con unanimità". Così su Facebook il consigliere regionale lombardo del Pd, Pietro Bussolati, mentre è in corso la direzione regionale del partito. "Agire in questo modo - aggiunge - è sbagliatissimo". Sia perché "si dà idea di una comunità chiusa dopo una batosta elettorale", e sia perché "non si esprimono i concetti ma si sceglie con metodi poco chiari il candidato senza confrontarsi sulle differenti visioni che esistono e vanno confrontate". Come centrosinistra "sapevamo da cinque anni che in Lombardia si sarebbe votato", eppure "siamo finiti in una situazione di stallo, quando invece il Pd doveva avere protagonismo e costruire un percorso aperto alla coalizione", allargando il campo "il più possibile.