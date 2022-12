Il fondatore della Lega Umberto Bossi ha incontrato al Pirellone di Milano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Come si legge in un breve comunicato diramato dai referenti del Comitato Nord, al tavolo è arrivata una richiesta "chiara ed inequivocabile", ossia quella di "farsi parte attiva con gli alleati di coalizione al fine di riconoscere il Comitato Nord come lista all'interno della coalizione di centrodestra" in appoggio a Fontana alle elezioni regionali in Lombardia.