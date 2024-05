"Solidarietà e vicinanza a Don Maurizio Patriciello, definito dal Presidente della Regione Campania come 'Pippo Baudo dell'area nord di Napoli'. Parole indegne da parte di un rappresentante delle Istituzioni che deridono la storia di un uomo, di un prete che

ha dedicato la propria esistenza a costruire un futuro di speranza lontano dagli spettri di droga, criminalità e degrado per i giovani e le famiglie perbene a Caivano e non solo. Una vita di sacrificio, sotto scorta, battendosi contro la camorra a difesa dei

più deboli, che merita da parte dello Stato il massimo rispetto, impegno e presenza. Oggi più che mai

#IosonoPadreMaurizio". Lo scrive sui social il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.