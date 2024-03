“Viviamo un momento di eccezionale gravità. È in atto una crisi di sistema a livello mondiale: c'è una crisi geopolitica indotta dall'aggressione della Russia all'Ucraina, c'è la crisi mediorientale, c'è la chiusura parziale degli approvvigionamenti dal canale di Suez. Per questo ho inserito nel documento che ho presentato allo scorso Agrifish la richiesta di garantire una moratoria europea sui debiti degli agricoltori dei diversi Stati membri, in accordo col sistema bancario, che dovrebbe tornare a porre l'economia reale al centro dei suoi investimenti.

Se le aziende sono in difficoltà, vanno aiutate a sopravvivere. Se l'economia reale affonda, il sistema bancario, per quanto virtuoso, non sta in piedi”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida intervistato da Italia Oggi.