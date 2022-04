“I programmi di governo si scrivono insieme quando si costruisce un’alleanza. Fratelli d’Italia non ha intenzione però di perdere tempo, per questo rendiamo pubbliche oggi le nostre proposte e le costruiamo con tutti coloro che ci stanno. Ribadisco: non abbiamo tempo da perdere né voglia di attendere che i nostri potenziali alleati esauriscano le esperienze di governo con il Partito democratico e con il Movimento 5 Stelle. Ogni giorno perso per l’Italia è un danno del quale non vogliamo essere responsabili. Non aver aderito al governo Draghi rende ancor più credibile la proposta incarnata da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia”. Così in un’intervista al Tempo il capogruppo di Fratelli d’Italia, alla Camera Francesco Lollobrigida.