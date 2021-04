“La verità è che il coprifuoco non serve a nulla se non a privare i cittadini italiani della propria libertà e a mettere ulteriormente in ginocchio le aziende. Fratelli d’Italia chiede la sospensione immediata di questo provvedimento". Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.