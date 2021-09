“Fratelli d’Italia chiede che il ministro Speranza venga in Parlamento per fare chiarezza sul caso del sottosegretario Sileri, a cui la Regione Lazio imputa gravissime responsabilità. Quando si parla di un sottosegretario accusato da un ente di aver percepito in maniera illegittima dei fondi della sanità non ci si può trincerare nel silenzio. In questa vicenda o ha mentito Sileri o la Regione governata da Zingaretti: in entrambi i casi saremmo di fronte a fatti inaccettabili su cui è doveroso fare piena luce”. Lo ha detto intervenendo in Aula il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.