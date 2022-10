“Dopo aver trascorso gli ultimi anni a denigrare l’opposizione e a spiegarci addirittura come sarebbe dovuta essere la destra italiana, oggi il Pd accusa Giorgia Meloni e Fdi di voler comprimere l’azione politica della sinistra all’opposizione per il sol fatto di aver definito inaccettabili le gravi dichiarazioni di Letta, fatte oltre tutto dall’estero, rivolte alla seconda e alla terza carica dello Stato. Ruoli istituzionali, degni di rispetto perché previsti nella nostra Costituzione ed eletti secondo le modalità in essa contenute con ampie maggioranze. Insultare le Istituzioni solo perché non si riesce ad occuparle per volontà popolare è un atteggiamento grave e in contrasto con i principi dello stato di diritto e del buon costume democratico di cui troppo spesso la sinistra si riempie la bocca senza capirne il significato. Quindi, i colleghi Letta, Provenzano, Serracchiani, Zingaretti non facciano finta di non capire: un segretario di partito, che sia di opposizione o di maggioranza, che va all’estero ad insultare e delegittimare la seconda e la terza carica dello Stato è semplicemente inopportuno e arreca un gravissimo danno all’Italia, prim’ancora che ai diretti interessati. Il livore e l’amarezza di questa sinistra per le continue sconfitte elettorali non giustificano una reazione tesa ad indebolire il nostro Paese. Auspichiamo che anche per loro prima o poi arriverà il momento per riflettere sul fatto che la Politica non è solo gestione di potere e clientele ma amore per la Patria, le sue leggi, regole ed istituzioni superiore a quello per il partito di provenienza”. Lo ha dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.